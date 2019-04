Secretarul de stat al SUA îi cere preşedintelui Venezuelei ridicarea blocadei de la frontieră pentru intrarea ajutorului umanitar

08:30

Emma Thompson, celebră actriţă şi scenaristă britanică, deţinătoare a două statuete Oscar, împlineşte, la 15 aprilie, 60 de ani.S-a născut la 15 aprilie 1959, la Londra. Fiică a regizorului Eric Thompson şi a actriţei Phyllida Law, tânăra Emma nu a dorit să urmeze cariera părinţilor. S-a înscris la Universitatea Cambridge, pentru a studia literatura engleză, dar aici a început să joace teatru, în trupa Footlights Group, descoperindu-şi pasiunea pentru actorie, notează site-ul biography.com. După absolvire, în 1980, a încercat, pentru un timp, dar fără succes, stand-up comedy, reuşind însă să se remarce în diferite roluri pe scenă sau la televiziunea britanică. În 1983, a jucat în serialul de comedie ''Alfresco'', dar primul rol major l-a avut în reecranizarea musicalului ''Me and my girl'' (1985), care a propulsat-o în galeria actriţelor de succes.Anul 1987 îi aduce două producţii de televiziune, ''Tutti Frutti'', care urmăreşte nenorocirile prin care trece trupa rock The Majestics, şi drama ''Fortunes of War'' (Destine de război), în care joacă alături de Kenneth Branagh, cu care se va căsători la 29 august 1989. Cei doi interpretează un cuplu britanic care trăieşte la Bucureşti, în România, la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial. Pentru ambele roluri, Emma Thompson a primit premiul Academiei Britanice de Film, BAFTA în 1988, notează site-ul www.imdb.com.Cei doi au continuat să colaboreze la numeroase alte proiecte. Astfel, în 1989, actriţa a avut un rol secundar în adaptarea cinematografică a piesei shakespeariene ''Henric al V-lea'', în regia lui Branagh, iar în 1991, interpretează rolul unei femei care şi-a pierdut memoria, în filmul ''Dead Again'', tot în regia lui Branagh, dar avându-l pe acesta şi ca partener pe platoul de filmare. În ''Peter's Friends'' (1992), cei doi erau colegi de şcoală, iar un an mai târziu, îi revedem în adaptarea cinematografică a comediei ''Much Ado about Nothing'' (1993), pe care Branagh a regizat-o şi a adaptat-o pentru ecran.În 1992, Thompson reuşeşte o prestaţie remarcabilă, în filmul ''Howards End'', în care joacă alături de Anthony Hopkins. Filmul, produs de Ismail Merchant şi în regia lui James Ivory, are la bază romanul semnat de E.M. Forster şi urmăreşte relaţiile dintre două familii, Schlegel şi Wilcox. Filmul i-a adus Emmei Thompson numeroase premii, inclusiv premiile Globul de Aur, BAFTA şi Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol principal (1993).Anul următor, Thompson străluceşte într-o drama ''In the Name of the Father'' (1993), în care interpretează rolul unei avocate ce apără o familie, mai exact pe tatăl şi pe fiu, condamnaţi pe nedrept de comiterea unui atentat cu bombă, ce s-a soldat cu mai multe victime. Pornind de la o poveste adevărată, filmul a fost primit cu entuziasm. În acelaşi an, are ocazia să joace din nou alături de Anthony Hopkins, în filmul ''The Remains of the Day''. Ambele roluri i-au adus actriţei câte o nominalizare la Premiile Oscar din anul următor. Deşi nu a câştigat, ea a continuat seria succeselor. Interpretarea din ''Raţiune şi simţire'' (1995), în regia lui Ang Lee, a primit numeroase recenzii favorabile din partea criticilor şi s-a bucurat de popularitate în rândul publicului, aducându-i actriţei premiul BAFTA pentru interpretare şi Globul de Aur şi Oscarul pentru cel mai bun scenariu adaptat (1996).Anul 1995 s-a dovedit a fi unul de curbură în viaţa personală a actriţei. Divorţează de Keneth Branagh, dar începe o nouă relaţie, de data aceasta cu actorul Greg Wise, unul dintre actorii care au jucat în ''Raţiune şi simţire''. În 1999, s-a născut fiica lor, Gaia Romilly, iar căsătoria celor doi a avut loc în anul 2003.În 1997, Emma Thompson joacă, alături de mama ei, în ''The Winter Guest'' (1997). Nu este primul film în care joacă împreună, dar este, probabil, cel mai apreciat. În regia lui Alan Rickman, drama a primit recenzii pozitive, dar nu s-a bucurat de o audienţă impresionantă. Anul următor, Thompson a câştigat un premiu Emmy pentru apariţia, în calitate de invitat, în sitcomul ''Ellen''. În 2001, a primit o altă nominalizare la premiile Emmy, pentru contribuţia sa, alături de Mike Nichols, la scenariul filmului ''Wit'', în care Thompson a şi jucat. Trei ani mai târziu, primeşte mai multe nominalizări pentru rolurile din mini-seria ''Angels in America''.Revine, apoi, pe marele ecran, şi o putem vedea în două episoade din seria ''Harry Potter''. De asemenea, scrie şi joacă în filmul pentru copii ''Nanny McPhee'' (2005), iar în 2008, o putem vedea în două filme complet diferite, ''Brideshead Revisited'' şi ''Last Chance Harvey''. În 2010, revine la filmul pentru copii, în ''Nanny McPhee and the Big Bang'', iar în 2015, o putem admira din nou ca actriţă de teatru, la punerea în scenă a musicalului ''Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street'', în care face un rol remarcabil.A continuat, în anii următori, să se implice într-o serie de proiecte. A semnat scenariul şi a jucat în filmul biografic ''Effie Gray'' (2014), apoi a fost co-scenarist al producţiei ''Bridget Jones's Baby'' (2016). De asemenea, continuă să încânte audienţa cu roluri în filme precum: ''A Walk in the Woods'' (2015), ''Alone in Berlin'' (2016), ''Beauty and the Beast'' (2017) şi ''Johnny English Strikes Again'' (2018).Pe lângă actorie, Emma Thompson este o susţinătoare a numeroase cauze sociale şi de mediu. Ambasador internaţional al organizaţiei ActionAid, s-a alăturat demersurilor întreprinse de Greenpeace pentru a opri extinderea aeroportului londonez Heathrow. De asemenea, l-a primit în familia sa pe Tindyebewa (Tindy) Agaba, refugiat din Rwanda. Potrivit site-ului www.unhcr.org, toţi membrii familiei sale fuseseră ucişi în genocid. Tindy a fugit din Rwanda la vârsta de 13 ani, fiind răpit şi forţat să devină copil soldat. A ajuns în Marea Britanie ca refugiat, la vârsta de 16 ani şi a întâlnit-o pe Emma Thompson la o petrecere de Crăciun a Consiliului pentru Refugiaţi în decembrie 2003, iar de atunci, încetul cu încetul, a devenit parte a familiei ei.În anul 2018, actriţa britanică Emma Thompson a primit din partea prinţului William titlul de Dame a Imperiului Britanic - echivalentul feminin pentru titlul de Cavaler - o distincţie acordată în iunie de regina Elisabeta a II-a. AGERPRES/(Documentare - Andreea Onogea, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Alexandru Cojocaru)