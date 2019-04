Tăriceanu, reacție virulentă după clasarea dosarului ”Delta Dunării”: ”În cea mai deplină muțenie, ”noaptea, ca hoții”

18:00

O situație nemaintâlnită a avut loc la un spital din Capitală, după ce „moarta" a început să îi vorbească angajatei de la morgă. Medicii au fost șocați de această întâmplare și au mărturisit că nici în cărți nu au văzut un asemenea caz de moarte clinică. „Olga s-a nascut in anul 1946, intr-un satuc din […]