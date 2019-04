“Mi-e scârbă de voi”. Cheloo, criză de nervi la Antena 1! Și-a desființat colegii de la iUmor, Delia și Bendeac

22:30

După câteva pahare, dans și voie bună, s-a încins și scandalul. Cântărețul de muzică populară Nicușor Iordan este protagonistul unor avansuri sexuale care zguduie lumea folclorului. Aflați la un spectacol, Nicușor i-a făcut cântăreței Claudia Ghițulescu propuneri sexuale, și n-ar fi singura interpretă căreia i s-a adresat. Acesta se apară și susține că sunt doar […]