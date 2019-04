LIVERPOOL - CHELSEA 2-0 // Klopp e primul, dar e furios: „Un rahat! Numai idioții spun asta”

După 2-0 cu Chelsea, managerul lui Liverpool, Jurgen Klopp acuză: „Unii foarte deștepți vor spune că am fi fost campioni dacă am fi câștigat cu Leicester. O prostie”.Liverpool continuă să pună presiune pe Man. City. 2-0 cu Chelsea și e prima, cu două puncte avans. Iar restanța lui City nu e ușoară deloc. Derbyul cu Man. United, pe Old Trafford (24 aprilie). ...

