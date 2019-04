Poșta Română, informația care demonstrează că Alianța USR-PLUS a mințit: „Nu ne implicați politic, ați primit contractul de joi!”

14:15

Premiera ultimului sezon al serialului „Game of Thrones”, în română „Urzeala tronurilor”, a avut loc duminica trecută. Lansat în aprilie 2011, în Statele Unite, sub producția HBO, serialul fenomen a bătut record după record de la începuturile acestuia până în prezent. În 2015, „Urzeala tronurilor” a fost difuzat simultan în 173 de țări. Deși inițiativa HBO a avut ca scop limitarea difuzării ilegale, chiar și așa „Game of Thrones” a fost, în același an, cel mai piratat show de televiziune cu peste 100.000 de descărcări ilegale pe zi.