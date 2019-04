Această femeie refuzat să facă amor cu soţul său. Ce a urmat este de-a dreptul şocant

09:20

Considerați un deliciu de primăvară, cartofii noi și-au făcut deja intrarea pe piață, însă la un preț care-ți taie pofta! După modelul cireșelor care se vând la prețuri astronomice la început de sezon, astfel încât rămân mai mult de admirat pe tarabe, decât de cumpărat, acum asistăm la o nouă surpriză! O legumă considerată deliciu […] The post Au apărut primii cartofi noi românești în piață. Câți lei costă 1 kg. „Mai ieftini sunt la McDonald’s!” appeared first on Cancan.ro.