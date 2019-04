Rusia, REACȚIE după ce România a anunțat că va desfășura cel mai avansat sistem antirachetă

12:10

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a deschis ancheta impotriva lui Liviu Dragnea in baza investigatiei Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), precizeaza avocatii liderului PSD, in cererea de chemare in judecata a Comisiei Europene, depusa la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), consultata de Ziare.com. Practic, aparatorii lui Dragnea explica intr-o singura propozitie miza procesului de la Luxemburg: documentul care a stat la baza anchetei de la DNA, in care este cercetat pentru constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu si fraude europene. Chichita procedurala Ziare.com a explicat inca din momentul deschiderii acestui caz, ca Dragnea nu mai putea ataca raportul OLAF, pentru ca nu mai era in termen. Politicianul a apelat la o chichita procedurala si a contestat un raspuns negativ primit de la Comisia Europeana. Dragnea cere Comisiei Europene sa deschida o ancheta in cazul OLAF, dupa ce s-a plans ca la intocmirea raportului nu i-ar fi fost respectate dreptul la aparare, dreptul la a fi ascultat si prezumtia de nevinovatie. In plus, liderul PSD s-a plans de modul in care OLAF a realizat raportul care-l incrimina si de faptul ca nu i-au fost comunicate mai multe documente din cadrul investigatiei. Articolul integral pe ZIARE.COM