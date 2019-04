Tăriceanu, despre amânarea referitoare la solicitarea DNA: Comisia juridică e independentă

15:40

Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală, Peter Burian, spune că scopul principal al noii Strategii UE pentru Asia Centrală îl reprezintă dezvoltarea durabilă.Prezent luni la Bucureşti la Conferinţa la nivel înalt privind conectivitatea în Asia Centrală, organizată de Ministerul Afacerilor Externe în cooperare cu Serviciul European de Acţiune Externă, Peter Burian a salutat faptul că tema Asiei Centrale reprezintă o prioritate pentru preşedinţia română a Consiliului UE."UE îşi termină noua strategie privind Asia Centrală, aşa că ideile şi sugestiile generate la discuţiile de azi vor reprezenta o contribuţie foarte bună. Scopul principal al strategiei noastre pentru relaţia dintre UE şi Asia Centrală este să sprijinim dezvoltarea durabilă în regiune. Mă bucur că România se dedică punerii în aplicare a prevederilor Agendei 2030. UE are un interes puternic în întărirea mecanismelor şi angajamentelor faţă de Asia Centrală, astfel încât această regiune să devină în şi mai mare măsură un spaţiu paşnic, rezistent, prosper şi mai bine interconectat economic şi politic. Constatăm că există evoluţii în această direcţie, dar trebuie să lucrăm din greu ca să reuşim să ne îndeplinim acest obiectiv de interconectare pentru Asia Centrală", a declarat el, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului, alături de ministrul român al Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu.Peter Burian a precizat că Asia Centrală este "o piaţă tânără, în creştere, cu mare potenţial de comerţ şi transport", dar şi o regiune care contribuie în mod important la siguranţa energetică."Partenerii noştri din Asia Centrală au confirmat faptul că ei consideră că UE (...) poate contribui la echilibrul din regiune, fiind un partener de încredere al ţărilor din Asia Centrală în eforturile lor de a ajunge la o dezvoltare durabilă. Tocmai de aceea sperăm că acest exerciţiu de construire a unor relaţii mai puternice poate să aducă tuturor avantaje, dacă este condus şi desfăşurat cum trebuie", a afirmat el.Reprezentantul UE a vorbit şi despre importanţa creării de noi locuri de muncă în Asia Centrală şi despre sprijinul pe care Uniunea Europeană poate să îl ofere în acest sens."Se poate impulsiona dezvoltarea economică, se pot crea locuri de muncă în Asia Centrală, de care este atâta nevoie. Naţiunile Unite afirmau că un milion de tineri intră pe piaţa muncii în fiecare an în regiunea respectivă. Gândiţi-vă deci cât de important este vectorul acesta pentru dezvoltarea economică, în potenţialul său, deşi pot exista probleme de integrare, într-adevăr, şi de aceea trebuie să îi pregătim pe cei care îi pot angaja pe tineri, astfel încât prin eforturile lor să îşi poată îndeplini obiectivele, împreună. Merită să luăm în considerare şi rolul de vector posibil pentru chestiunea migraţiei nereglementate către Europa. Iată deci că avem de-a face cu un tablou destul de amplu şi considerăm că bugetele mici alocate diverselor proiecte pentru crearea locurilor de muncă trebuie să beneficieze de mai multă atenţie. Este important ca şi partenerii noştri să îşi dea seama de aceste probleme şi să încerce să le rezolve. Tocmai de aceea îi putem ajuta", a explicat el.Burian a vorbit despre o platformă de colaborare cu China şi despre modul în care acest lucru poate contribui la îmbunătăţirea conectivităţii dintre UE şi Asia Centrală."Avem relaţii foarte strânse şi cu China. Am avut o întâlnire la nivel înalt săptămâna trecută şi chiar o serie de discuţii privind o platformă de colaborare. Am căzut de acord să facem un studiu comun şi am luat legătura cu cei care pot identifica cele mai bune căi de a construi aceste coridoare prin Asia Centrală şi chiar mai departe, astfel încât să asigurăm un caracter durabil şi să fim responsabili faţă de mediu. Vrem să oferim aceste studii şi partenerilor noştri din Asia Centrală, dar nu pentru a le oferi nişte soluţii pe care ei trebuie să le urmeze la literă, ci prin consultarea cu ei, astfel încât să aflăm şi care sunt reacţiile lor. Cred că toate aceste elemente pot ajuta să conturăm un parteneriat între UE şi Asia Centrală, pentru conectivitate durabilă", a precizat el.Teodor Meleşcanu a arătat că prin găzduirea Conferinţei la nivel înalt pentru marcarea adoptării noii strategii UE pentru Asia Centrală România îşi doreşte să ofere "o platformă pentru discuţii aprofundate, într-un moment de importanţă crucială" pentru zona Asiei Centrale."În mod tradiţional, România a dezvoltat în permanenţă relaţii de parteneriat cu statele din Asia Centrală. Ţara noastră a fost şi este percepută ca o punte spre Europa, fiind un avocat constant al dezvoltării şi consolidării relaţiilor dintre UE şi regiunea Asiei Centrale, pe principiul 'vecinii vecinilor'. Din perspectiva evoluţiilor intraregionale, România deţine o bună expertiză pentru promovarea unor teme de interes comun pentru statele regiunii, cum ar fi: managementul resurselor de apă, transporturi, conectivitate în general şi educaţie. În domeniul gestionării rezervelor de apă, România s-a evidenţiat mai ales în perioada contribuţiei active pe care a avut-o în calitate de preşedinte al grupului de lucru al UE pentru problematica apei în Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală, iar cel mai recent prin cooperarea cu Centrul regional al ONU de la Nur-Sultan, pentru diplomaţie preventivă în Asia Centrală", a precizat şeful diplomaţiei române.El a adăugat că din perspectiva competitivităţii şi conectivităţii în domeniul transporturilor România are o "foarte bună" cooperare cu Turkmenistan şi Kazahstan, "fiind de interes extinderea contactelor şi proiectelor concrete" cu Uzbekistan, Kârgâstan şi Tadjikistan. El a făcut referire şi la iniţiativa româno-turkmenă privind constituirea unui coridor de transport Marea Caspică - Marea Neagră, la care s-au alăturat şi Azerbaidjan şi Georgia."România şi-a consolidat politica şi profilul educaţional în Asia Centrală prin oferirea unor burse şi diversificarea parteneriatelor dintre instituţiile de învăţământ superior din Asia Centrală şi cele din Bucureşti, Cluj şi Iaşi", a menţionat Meleşcanu.