Copil de trei ani și jumătate, mort în fosa septică a școlii. Tragedia s-a întâmplat la Iași |VIDEO

In cazul in care urmezi cursurile unei scoli de soferi sau daca ai permisul de conducere expirat, probabil stii deja ca vei avea nevoie de o fisa medicala pentru noul permis auto. Acest lucru este valabil si pentru persoanele care au permisul fie anulat, fie suspendat pentru diverse abateri. Cu toate acestea, pentru obtinerea actelor […]