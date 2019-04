Ce veste despre voucherele de vacanţă! Vin pe card în 2019, dar nu e totul! Cât e sporul de fidelitate? Decizia se ia marţi

11:50

Un bucureștean a surprins un moment la metrou care a provocat multă revoltă pe Facebook. Este vorba despre un bătrănel amenințat de un polițist pentru faptul că și-a permis să cânte la frunză pentru a strânge bani de medicamente. Ipostaza surprinsă de un martor bucureștean a născut zeci de comentarii în rândul internauților, care au […] The post Un bătrânel care cântă la frunză, luat pe sus de Poliție! ”E prima dată când văd așa ceva cu ochii mei” appeared first on Cancan.ro.