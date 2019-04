Ce nu s-a văzut în cele 4 ore și jumătate de la procesul lui Dragnea. Șeful PSD a mâncat eugenii, i-a certat pe jandami și s-a declarat nevinovat

19:20

Părinții îndrăgostiți de seria "Game of Thrones" au început să-și numească nou-născuții după eroii din film. Daenerys Marshall (2 ani), Khalessi Gonzalez (5 ani) și Arya Lippincott (1 an) sunt doar câțiva dintre copiii numiți de părinți după personajele favorite din film. Când Christine (33 de ani) și Daniel Marshall (29 de ani), din Ontario (Canada), […] Post-ul Părinții obsedați de „Game of Thrones” își numesc copiii după personajele din serial. Care sunt cele mai la modă nume apare prima dată în Libertatea.ro.