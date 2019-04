Incendiu la Catedrala Notre Dame din Paris. Pompierii încearcă să stingă focul

14:20

În cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii este martorul unei scene șocante în istoria acestui test de cuplu! La doar cinci zile distanță de cea mai intensă experiență trăită, în cel de-al patrulea sezon, Insula iubirii a primit o nouă serie […] The post Primul cuplu de la Insula Iubirii, sezonul 5, a pus punct relației rapid: „Cinci ani s-au spulberat în cinci ore” appeared first on Cancan.ro.