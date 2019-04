Preşedintele Macron se duce la Catedrala Notre-Dame cuprinsă de un incendiu

22:10

Dezbaterea de luni seară din plenul Parlamentului European privind situaţia statului de drept a fost marcată de critici dure la adresa guvernului României din partea principalelor grupuri politice din legislativul comunitar, în timp ce eurodeputaţii PSD şi ALDE s-au apărat agresiv, mulţi dintre ei vizând-o în luările lor de poziţie chiar pe Vera Jourova, comisarul european pentru justiţie.Comisarul european pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, Vera Jourova, a declarat că "Comisia Europeană a transmis mereu că vorbitul de dragul vorbitului nu va fi de ajuns şi că acţiuni concrete vor fi necesare, mai degrabă mai devreme, decât mai târziu".Situaţia din România este extrem de volatilă şi, dacă această ţară nu răspunde corespunzător, Comisia Europeană va acţiona cu toate mijloacele pe care le are la dispoziţie, a mai spus Vera Jourova, în dezbaterea privind statul de drept în România din plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg.Reprezentanta CE a spus că executivul comunitar îi solicită României să poarte consultări, să ţină cont de recomandările Comisiei de la Veneţia şi de cele incluse în raportul elaborat în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV).''Nu este prea târziu ca România să revină pe calea reformelor'', a încheiat Jourova.Reprezentanta grupului PPE Ingeborg Graessle, care este şi preşedinta Comisiei pentru control bugetar şi membră a echipei de negociere a PE pentru desemnarea viitorului procuror-şef european, procedură pentru care Laura Codruţa Kovesi este favorita PE, a spus că regretă faptul că preşedinţia Consiliului UE, care este în această perioadă România, nu este prezentă la dezbatere."Nu am mai avut această spirală descendentă în niciuna dintre ţările UE. Ar fi fost mai bine ca S&D să acţioneze mai decis. Cerem activarea articolului 7 şi blocarea fondurilor UE", a spus eurodeputata germană.Ea şi-a exprimat regretul că Consiliul UE a blocat procedura de desemnare a procurorului-şef european. "Este total inacceptabil ce se întâmplă acum. Asta poate afecta credibilitatea Uniunii Europene", a afirmat ea."Cred că grupul S&D trebuie să adopte o poziţie decisă şi să nu părăsească pur şi simplu camera când se vorbeşte despre România", a mai spus ea.Eurodeputatul austriac Josef Weidenholzer, vicepreşedinte al Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) din PE, a afirmat la rândul său că independenţa justiţiei nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării, pentru că doar astfel se poate lupta durabil împotriva corupţiei.''E uimitor faptul că trebuie să avem această dezbatere urgentă astăzi. Nu discutăm prima oară acest subiect. În noiembrie am avut o rezoluţie foarte clară în ceea ce priveşte independenţa justiţiei în România şi faptul că nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării independenţa justiţiei, pentru că doar astfel se poate lupta durabil împotriva corupţiei. E nevoie de control şi de supraveghere parlamentară asupra serviciilor de informaţii. Din păcate solicitările noastre nu s-au bucurat de atenţia cuvenită. E un lucru trist'', a afirmat europarlamentarul S&D.Weidenholzer a subliniat că nu este ceva împotriva României, ci despre cum ''înţelegem noi cu toţii statul de drept''. Un stat de drept care funcţionează este pilonul cel mai important pentru o Uniune unită şi este unul care apare în criteriile de la Copenhaga.Eurodeputata Monica Macovei, care a vorbit în numele grupului Conservatorii şi reformiştii europeni (ECR), l-a criticat dur pe Liviu Dragnea în discursul susţinut."Soarta a 20 de milioane de oameni stă până la urmă în balanţă cu salvarea unuia singur?", a întrebat ea, referindu-se la liderul PSD."Ruperea noastră de Europa este coşmarul pe care istoria noastră l-a trăit decenii la rând. Este ultimul tren pe care îl putem prinde, vrem în Europa", a spus Macovei.Sophie In't Veld, vicepreşedintă a grupului ALDE, şi-a transmis şi ea regretul că Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele CE, nu a fost prezent la dezbatere."Săptămâna trecută Comisia a prezentat un fel de comunicare în legătură cu statul de drept care, sincer, nu însemna prea mult. M-am cam săturat să avem azi dezbateri despre România şi PPE-ul să critice. Mâine vom avea o dezbatere despre Ungaria şi S&D va critica. Mereu este vorba despre o dezbatere partizană", a spus reprezentanta grupului ALDE."Aş dori să ştiu de la ambii candidaţi capi de listă ce au de gând dacă devin preşedinţi ai Comisiei. Manfred Weber, viitorul preşedinte al CE, va face ce a votat ca eurodeputat? Adică va propune un mecanism care să se aplice tuturor statelor membre?", a întrebat ea.Sophie In't Veld a precizat că grupul din care face parte s-a distanţat ferm de partidul ALDE din România. "Suntem dezamăgiţi de atitudinea lor în cazul dnei Kovesi şi de atitudinea lor faţă de înregistrarea altor partide în procesul electoral", a spus ea.Eurodeputata olandeză a avut chiar un schimb de replici cu eurodeputatul român Cristian Preda pe această temă, care i-a reproşat atitudinea îngăduitoare a grupului ALDE din PE faţă de partidul cu acelaşi nume din România. Ea a spus că grupul a cerut partidului european ALDE să excludă partidul românesc din familia sa politică şi a spus că ar fi fost bine dacă PPE-ul ar fi avut o atitudine la fel de fermă faţă de Viktor Orban şi partidul său.La rândul său eurodeputata Judith Sargentini, membră a grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană, a spus că preşedinţia Consiliului UE este cea care delegitimează candidatul PE pentru postul de şef al Parchetului European, de fapt delegitimează întregul proces.''Statul de drept nu este de dreapta sau de stânga şi este dureros să vedem aici că guvernul român susţine guvernul ungar prin faptul că nu pune pe ordinea de zi raportul privind Ungaria. Toată lumea a spus acest lucru, dar este dezamăgitor: Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene nu este aici. Acest lucru este incredibil. Preşedinţia (Consiliului UE) este cea care delegitimează candidatul Parlamentului European pentru postul de şef al Parchetului European, de fapt delegitimează întregul proces. Lupta contra corupţiei este crucială în statul de drept şi avem o ţară care dă înapoi şi care se află la preşedinţia Consiliului UE acum", a spus Sargentini.Ea a cerut un exemplu de stat care a acţionat în acelaşi mod când deţinea preşedinţia Consiliului UE, dar apoi a venit singură cu un astfel de exemplu. "Ştiu, ianuarie 2011, când guvernul ungar era preşedinte al Consiliului UE. Şi atunci a fost jumătate de an în care nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să ne ruşinăm. Cu şase săptămâni înaintea alegerilor europene dăm un astfel de exemplu?'', a mai spus Sargentini în intervenţia sa.Eurodeputatul PSD Dan Nica, copreşedintele al delegaţiei României la S&D, a spus că, din păcate, PE găzduieşte din nou o dezbatere electorală. El a spus că nu poate exista stat de drept fără drepturi şi libertăţi pentru cetăţeni. "De doi ani de zile au început să apară dezvăluiri despre protocoalele secrete cu SRI care au condus la abuzuri abominabile", a afirmat el, amintind că şi Laura Codruţa Kovesi a semnat astfel de protocoale.El a subliniat că românii urăsc dublul standard în justiţie, dar şi în materie de alimentaţie sau medicamente. Apoi a vorbit despre faptul că România nu a fost primită în spaţiul Schengen, ceea ce reprezintă un alt dublu standard."Românii nu vor să accepte că există judecători şi procurori care sunt filmaţi în baie pentru a putea fi şantajaţi", a mai spus Dan Nica în plenul PE.Eurodeputata Maria Grapini, din grupul S&D, i-a reproşat comisarului european pentru justiţie, Vera Jourova, că nu a dat nici măcar un exemplu de încălcare a statului de drept în România. "Vă pare rău că România are atâta succes la preşedinţia Consiliului UE?", a întrebat-o ea pe Jourova."România nu este Kovesi, nu este o persoană, România înseamnă 20 de milioane de persoane şi vă rog să-i trataţi ca atare", a mai spus ea.Eurodeputatul PPE Siegfried Mureşan a spus că în România milioane de oameni cinstiţi nu doresc nici aministie, nici graţiere, şi a cerut guvernului să implementeze toate recomandările MCV şi ale Comisiei de la Veneţia.El a precizat că acesta este motivul pentru care preşedintele României, Klaus Iohannis, a convocat un referendum în urma căruia poporul să opteze pentru ce fel de justiţie doreşte. El şi-a încheiat pledoaria cerând instituţiilor europene să fie alături de poporul român.Un atac dur care a vizat-o pe comisarul european Vera Jourova a fost lansat şi de eurodeputatul PSD Andi Cristea."Dna comisar, tăcerea dvs în faţa abuzurilor din România este asurzitoare", a spus el în plenul PE."Din cauza lipsei de bun simţ în abordările Comisiei Europene faţă de MCV şi abuzurile din ţara mea reputaţia UE are de suferit. Vă cer să încetaţi amestecul brutal în afacerile interne din domeniul justiţiei în statele membre", mai spus el.