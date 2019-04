Incendiu la Notre-Dame: Theresa May a transmis, la rândul său, un mesaj de susţinere pentru poporul francez

Premierul britanic Theresa May a transmis luni un mesaj de susţinere pentru poporul francez, după ce un simbol al Franţei, celebra catedrală Notre-Dame din Paris, a fost cuprinsă de un puternic incendiu, conform Reuters. My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame cathedral.-; Theresa May (@theresa_may) April 15, 2019 "Gândurile mele se îndreaptă în această seară spre poporul francez şi spre serviciile de intervenţie care luptă cu acest teribil incendiu la catedrala Notre-Dame", a transmis pe Twitter Theresa May, aflată într-o vacanţă.AGERPRES/(AS - editor: Codruţ Bălu, editor online: Daniela Juncu)

