Catedrala Notre-Dame din Paris, în flăcări. Emmanuel Macron a ajuns la fața locului

19:40

Monica Buda a fost acuzată de Marian că l-a lăsat fără copii, fără bunurile din casă şi, mai mult, că i-ar fi aplicat o corecţie fizică dură atât lui, cât şi mamei soacre! În replica, femeia a spus prin ce a trecut. Timp de 10 ani, Monica şi Marian au trăit împreună. Au doi copii, […] The post Momente de coșmar prin care a trecut o femeie: ”Câte bătăi am mâncat!” appeared first on Cancan.ro.