Un război în Libia ar împinge peste 800.000 de migranţi spre Europa, afirmă Fayez al-Sarraj

01:20

Publicaţia South Florida Sun Sentinel a fost recompensată cu un prestigios premiu Pulitzer la categoria Serviciu Public (Public Service) pentru ''dezvăluirea deficienţelor în activitatea oficialilor din instituţia de învăţământ şi în cea a organelor de ordine'' în legătură cu masacrul de la liceul Marjory Stoneman Douglas, iar Pittsburgh Post-Gazette a câştigat la categoria Breaking News pentru relatarea ''alertă şi plină de compasiune'' a atentatului de la sinagoga Tree of Life din Pittsburgh, potrivit site-ului pulitzer.org.O anchetă a Wall Street Journal care a scos la iveală plăţile efectuate de preşedintele american Donald Trump, în timpul campaniei electorale, către două femei care au susţinut că ar fi avut relaţii amoroase cu liderul Casei Albe a câştigat la categoria jurnalism naţional, potrivit DPA.Imagini care surprind foametea din Yemen, realizate de Lorenzo Tugnoli, i-au adus publicaţiei The Washington Post premiul pentru fotoreportaj.Agenţiile de presă Associated Press şi Reuters au fost premiate amândouă la categoria jurnalism internaţional.Reporterii de la Associated Press au fost recompensaţi pentru o serie de articole, desfăşurată pe durata unui întreg an, despre atrocităţile războiului din Yemen.Agenţia de presă Reuters a obţinut două premii Pulitzer, unul la categoria jurnalism internaţional, pentru o anchetă care a dezvăluit masacrul a zece bărbaţi musulmani rohingya de către săteni budişti şi forţele de ordine din Myanmar, şi unul la categoria fotografie beaking news, pentru imaginile cu migranţi de la graniţa SUA.Ancheta Reuters premiată a fost realizată de Wa Lone şi Kyaw Soe Oo, doi tineri reporteri, cetăţeni ai Myanmar, care au fost arestaţi în decembrie 2017 în ceea ce observatorii internaţionali au etichetat drept un efort al autorităţilor de a bloca desfăşurarea investigaţiei. Articolul ''Masacru în Myanmar'' a fost finalizat de colegii Simon Lewis şi Antoni Slodkowski şi publicat în februarie anul trecut, potrivit Reuters.În septembrie, cei doi jurnalişti Reuters au fost condamnaţi la şapte ani de închisoare, iar luni s-au împlinit 490 de zile de când aceştia se află în spatele gratiilor.Dintre cele 21 de categorii pentru care se acordă premiile Pulitzer, 14 sunt dedicate jurnalismului, iar şapte recompensează realizări deosebite în domeniul artelor.Scriitorul Richard Powers a obţinut premiul pentru ficţiune cu romanul ''The Overstory'', care spune povestea a nouă personaje conectate de pasiunea comună pentru copaci şi implicarea în iniţiativele pentru stoparea distrugerii pădurilor. Potrivit juriului, volumul este o ''lucrare impresionantă şi plină de pasiune despre activism şi rezistenţă.''Compozitoarea Ellen Reid a fost recompensată cu un premiu Pulitzer pentru albumul său de muzică de operă ''prism''.La capitolul distincţii speciale, cântăreaţa Aretha Franklin a fost omagiată postum pentru contribuţia la muzica şi cultura americane.Printre câştigătorii de anul trecut s-au numărat jurnalişti de la New Yorker şi New York Times, care au relatat despre acuzaţiile formulate împotriva lui Harvey Weinstein, şi Kendrick Lamar, care a devenit primul rapper recompensat cu un PulitzerPremiile Pulitzer, cele mai prestigioase distincţii din jurnalismul american, au fost create de ziaristul american de origine maghiara Joseph Pulitzer şi se acordă începând cu anul 1917. Câştigătorul fiecărei categorii primeşte 15.000 de dolari, cu excepţia laureatului pentru Public Service, care primeşte o medalie de aur.Lista completă a câştigătorilor premiilor Pulitzer 2019:JurnalismServiciu Public - South Florida Sun SentinelBreaking News - Redacţia Pittsburgh Post-GazetteJurnalism de investigaţie - Matt Hamilton, Harriet Ryan şi Paul Pringle, de la Los Angeles TimesJurnalism explicativ - David Barstow, Susanne Craig şi Russ Buettner, de la The New York TimesJurnalism local - Redacţia The Advocate, Baton RougeJurnalism naţional - Redacţia The Wall Street JournalJurnalism internaţional - Maggie Michael, Maad al-Zikry şi Nariman El-Mofty, de la Associated Press şi reporterii Reuters, cu contribuţia notabilă a lui Wa Lone şi Kyaw Soe OoJurnalism creativ - Hannah Dreier, de la ProPublicaComentariu - Tony Messenger, de la St. Louis Post-DispatchCronică - Carlos Lozada, de la The Washington PostEditorial - Brent Staples, de la The New York TimesCaricatură - Darrin Bell, freelancerFotografie breaking news - Fotoreporterii ReutersFotoreportaj - Lorenzo Tugnoli, de la The Washington PostLiteratură, dramaturgie, muzicăFicţiune - ''The Overstory'', de Richard PowersDramaturgie - ''Fairview'', de Jackie Sibblies DruryIstorie - ''Frederick Douglass: Prophet of Freedom'', de David W. BlightBiografie - ''The New Negro: The Life of Alain Locke'', de Jeffrey C. StewartPoezie - ''Be With'', de Forrest GanderNon-ficţiune - ''Amity and Prosperity: One Family and the Fracturing of America'', de Eliza GriswoldMuzică -''p r i s m'', de Ellen ReidPremii şi distincţii speciale - Aretha Franklin; Capital Gazette, Annapolis.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editori online: Anda Badea, Daniela Juncu)