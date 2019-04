Vremea 16 aprilie 2019. NU e normal să se întâmple în această perioadă, în România

20:00

Ella, fiica Andreei Bălan și a lui George Burcea a ajuns, pentru prima oară, la grădiniță. Artista a povestit într-un vlog pe Youtube cum a reacționat micuța ei, atunci când soțul ei a luat-o pe fetiță acasă. „Ella s-a dus la grădiniţă şi am fost surprinşi cât de repede s-a integrat. Marţi am fost la […] The post Fiica Andreei Bălan a făcut o criză la grădiniță: „A luat-o George pe sus cu urlete şi ţipete!” appeared first on Cancan.ro.