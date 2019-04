Site de aventuri extraconjugale: acestea sunt femeile cu care bărbaţii îşi înşală cel mai des nevestele

08:50

„Poliţia a stabilit că patru persoane sunt decedate în trei locaţii pe o rază de 5 km (3,1 mile)", se arată în comunicat, relatează Reuters. „Un om care corespunde descrierii suspectului s-a predat la detaşamentul Penticton RCMP. Omul rămâne în custodie în timp ce ancheta progresează. Primele indicii arată că aceasta a fost o ţintă vizată", se precizează în comunicat. Forensic identification section members on scene at Cornwall drive where three people were killed in a fatal shooting today. Poli...