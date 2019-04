Sanda Țăranu, operată de urgență. Diagnosticul primit de la medici de fosta crainică TVR

23:10

Karmen este însărcinată în patru luni și abia așteaptă să-și strângă copilașul la piept. Artista trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, iar familia a susținut-o de la bun început. Karmen a vorbit acum și despre reacția fratelui ei atunci când a aflat că este însărcinată. Karmen trăiește o poveste de dragoste ca-n filme […] The post Cum a reacționat fratele lui Karmen când a aflat că sora lui este însărcinată: ”A devenit mult mai…” appeared first on Cancan.ro.