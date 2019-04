Tănase (BVB): Participarea extrem de redusă a investitorilor locali este cea mai mare problemă a Bursei de la Bucureşti

08:20

Charlie Chaplin (Charles Spencer Chaplin), celebru şi îndrăgit actor de comedie al primului secol de cinema, s-a născut la 16 aprilie 1889, la Londra, Marea Britanie, într-o familie de artişti, conform site-ului www.charliechaplin.com.Actor, regizor, scenarist, producător, Chaplin a fost creatorul celebrului personaj cu pantofi prea mari, costum ponosit, melon şi baston - Vagabondul, prezentat în ipostaze diverse (de urmărit, fugărit, alungat, neiubit, singur, mizantrop, şmecher, descurcăreţ, inventiv, hotărât să supravieţuiască), precizează "Dicţionarul de cinema", apărut la Editura Univers enciclopedic, 1997.La vârsta de 10 ani, după moartea tatălui şi îmbolnăvirea gravă a mamei, Charlie şi fratele său au început să-şi câştige existenţa pe cont propriu. Moştenind talentul artistic de la părinţi, Charlie a debutat ca membru al unei trupe de tineri numită "The Eight Lancashire Lads". La 12 ani a apărut în spectacolul "Sherlock Holmes". Cariera sa a început ca actor de comedie în vodeviluri, scrie site-ul artistului, www.charliechaplin.com.A plecat să-şi încerce norocul în America, unde a jucat într-un spectacol numit "A Night in an English Music Hall". A pătruns cu adevărat în lumea filmului atunci când s-a alăturat lui Mack Sennett şi companiei Keystone, în 1913. În 1915, când i-a expirat contractul, s-a mutat la Essanay Company, iar anul următor a semnat un contract cu Mutual Film Corporation pentru 12 filme de comedie. Aceste 12 filme erau "The Floorwalker", "The Fireman", "The Vagabond", "One A.M.", "The Count", "The Pawnshop", "Behind the Screen", "The Rink", "Easy Street", "The Cure", "The Immigrant" şi "The Adventurer".Când contractul cu Mutual Film a expirat, în 1917, Chaplin a decis să devină producător independent şi a început să se preocupe de construirea propriilor studiouri, în zona Hollywood.La începutul anului 1918, a încheiat un acord cu First National Exhibitors' Circuit, o organizaţie nouă, special creată pentru valorificarea filmelor sale. Primul film produs sub acest acord a fost "A Dog's Life". A urmat producţia filmului "Shoulder Arms", tot în 1918, care i-a sporit popularitatea lui Chaplin. Au urmat filmele "Sunnyside" şi "A Day's Pleasure", ambele lansate în 1919. În acelaşi an, împreună cu Mary Pickford, Douglas Fairbanks şi D.W. Griffith, Chaplin a fondat United Artists Corporation. Sursa foto: Charlie Chaplin (Official) / FacebookUrmătoarele filme realizate de Charlie Chaplin au fost: "The Kid" (1921), "A Woman of Paris" (1923), "The Gold Rush" (Academy Award, 1925), "The Circus" (1928), "City Lights" (1931), "Modern Times" (1936), "The Great Dictator" (1940), "Monsieur Verdoux" (1947), "Limelight" (Academy Award, 1952), precizează site-ul www.charliechaplin.com.În 1957, a regizat şi a jucat în comedia "A King in New York". Ultimul film al său a fost "A Countess from Hong Kong", lansat în 1967, care îi avea în distribuţie pe Sophia Loren şi Marlon Brando. Charlie Chaplin a scris volumele autobiografice "My Trip Abroad" (1922), "My Wonderful Visit" (1930), "A Comedian Sees the World", "My Autobiography" (1964), "My Life in Pictures" (1974).A scris coloana sonoră pentru filmele sale şi a mai compus şi alte cântece - "Sing a Song", "With You Dear in Bombay", "There's Always One You Can't Forget", "Smile", "Eternally", "You are My Song". În 1972, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. În 2010, a fost deschisă expoziţia "Charlie Chaplin - The Great Londoner", la London Film Museum.A avut 11 copii din patru căsătorii, precizează www.charliechaplin.com.Charlie Chaplin a murit la 25 decembrie 1977, la Vevey, în Elveţia. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Charlie Chaplin (Official) / Facebook