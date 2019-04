Cum arată noul Teramont X, primul SUV coupe de la Volkswagen, autoturism poreclit “X6-le sărăcarului”

05:40

Circulația feroviară între stațiile Bâlhacu și Cibilia din județul Buzău este restricționată, luni noaptea, după accidentul produs între un microbuz plin cu călători și un tren, în zona localității C.A. Rosetti. Bilanțul accidentului arată că trei oameni au murit și 10 au fost răniți. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis, luni