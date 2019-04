Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, ''profund întristată'' de incendiul de la catedrala Notre-Dame

14:20

România este hotărâtă să joace un rol esenţial în promovarea parteneriatelor pentru promovarea dezvoltării durabile la nivel regional, a declarat, marţi, vice-prim ministrul Viorel Ştefan în cadrul Conferinţei Internaţionale Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă, găzduită de Palatul Parlamentului."România îşi consolidează poziţia ca lider la nivel regional în promovarea obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă şi îşi manifestă angajamentul să joace un rol esenţial pentru a ne asigura că viitorul nostru comun este unul durabil. Evenimentul de azi are scopul de a promova parteneriate pentru implementarea Agendei 2030. România, ca lider la nivel regional pentru promovarea dezvoltării durabile, este hotărâtă să joace un rol esenţial în promovarea acestor parteneriate în regiune, prin împărtăşirea de bune practici şi prin utilizarea mecanismelor multilaterale deja existente. Doar prin îmbunătăţirea acestor eforturi şi prin intermediul parteneriatelor putem depăşi provocările pe care le ridică secolul XXI, precum încălzirea globală, creşterea nivelului inegalităţilor sociale, lupta împotriva rasismului şi xenofobiei, promovarea egalităţii de gen şi protejarea mediului. Numai împreună, prin parteneriate, putem asigura o viaţă mai bună cetăţenilor acestei regiuni. Nu numai pentru noi, ci şi pentru generaţiile viitoare", a declarat Viorel Ştefan.Viceprim-ministrul a adăugat că dezvoltarea sustenabilă este o prioritate pentru Guvernul României şi pentru Preşedinţia română a Consiliului UE."În 2015, în cadrul lucrărilor summitului ONU de la New York, a fost adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un plan de acţiune pentru oameni, pentru planetă şi pentru prosperitate. Într-o societate sustenabilă, nimeni nu este lăsat în urmă. Acest lucru poate fi sintetizat prin coeziune şi aceasta este una dintre valorile pe care România le promovează la nivel regional şi european. România este un susţinător puternic al dezvoltării sustenabile, iar Agenda 2030 este o foaie de parcurs pe care am decis să o urmăm, asigurându-ne că satisfacem nevoile prezentului fără să compromitem capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Din acest motiv, Guvernul României consideră că implementarea obiectivelor de dezvoltare de durabilă este o prioritate naţională", a spus el.Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a evidenţiat că Agenda 2030 "recunoaşte interdependenţa" existentă între dezvoltare, pe de o parte, şi pace şi securitate, pe de altă parte."De asemenea, Agenda 2030 recunoaşte faptul că nu poate exista o dezvoltare durabilă fără pace şi nu poate exista pace fără dezvoltare durabilă. Agenda 2030 reprezintă obiectivul fundamental al Naţiunilor Unite, iar implementarea acestei agende prin intermediul parteneriatelor pentru dezvoltare durabilă reprezintă, din punctul nostru de vedere, cea mai bună cale de urmat. Construirea păcii şi a unei societăţi incluzive trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor omului, pe un stat de drept eficace, pe instituţii transparente, eficace şi responsabile", a precizat el.Amina Mohammen, vice-secretar general al Naţiunilor Unite, a arătat că implementarea Agendei 2030 a cunoscut "progrese remarcabile", dar că au existat şi obstacole."Nivelul sărăciei rămâne prea ridicat în anumite zone ale lumii şi inegalităţile şi schimbările climatice ne ameninţă. Populiştii, naţionaliştii pun la îndoială valorile instituţiilor naţionale. Doar prin cooperarea globală şi parteneriate strategice putem să facem faţă acestor provocări. În plus, pentru a spori asistenţa pentru dezvoltare durabilă, trebuie să cooperăm pe toate planurile, la nivel multisectorial. Avem puterea tehnologiei şi trebuie să transformăm economia într-una sustenabilă", a arătat ea într-un mesaj video transmis participanţilor.Potrivit lui Masamichi Kono,vice-secretar general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, un studiu care va fi dat în curând publicităţii va evidenţia care state se confruntă cu întârzieri în atingerea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD)."Acesta este un an special pentru Agenda 2030, pentru că în septembrie, pentru prima dată de la adoptarea ODD-urilor, liderii se vor organiza la New York, pentru un exerciţiu centrat pe progresul înregistrat la nivel global. Acest exerciţiu va fi unul crucial şi ne va ajuta să revigorăm eforturile noastre, să ne corectăm cursul pentru ODD, dacă ne-am abătut de la drumul nostru, şi să vedem cum putem face faţă provocărilor. (...) Avem un studiu care va fi publicat în curând, care vizează măsurarea distanţei către ţintele ODD. O treime din ţările OECD fac progrese către obiectivele de dezvoltare durabilă. De exemplu, obiectivul numărul 3 - sănătate şi bunăstare, numărul 5 - egalitate de gen, numerele 7, 8, 9 - inegalităţi reduse şi 17 - parteneriate pentru realizarea obiectivelor. Dar o parte din state nu au făcut deloc progres pe ODD numărul 1 - fără sărăcie, numărul 3 - sănătate şi bunăstare, numărul 10 - oraşe şi comunităţi durabile. Atunci când vorbim despre promovarea creşterii economice durabile, despre combaterea şomajului, vedem ţări care se îndepărtează de la ţintă", a spus el.Consilierul de stat Laszlo Borbely, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, a vorbit despre paşii făcuţi de România în vederea implementării ODD-urilor."Cu trei ani în urmă, pe 16 aprilie 2016, cele două Camere ale Parlamentului României au votat în mod unanim o declaraţie de intenţie pentru implementarea Agendei 2030 şi în sprijinul obiectivelor de dezvoltare durabilă. (...) În România, pe baza declaraţiei adoptate de Parlament, a fost creat la nivelul Guvernului Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. De ce? Pentru că am considerat că este important ca aceste politici să beneficieze de o formă de coordonare. (...) Am vizitat întreaga ţară şi am discutat cu diferiţi reprezentanţi ai societăţii şi avem o nouă strategie la ora actuală. În capitolul 3 al acestei strategii am inclus baza de plecare a unui nou cadru interinstituţional. Acum, împreună cu toate ministerele discutăm despre un plan de acţiune pe termen scurt, la nivelul anilor 2020, şi despre un plan de acţiune la nivelul anilor 2030", a subliniat consilierul de stat.