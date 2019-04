GAME OF THRONES // VIDEO Interviu spectaculos cu Pilou Asbæk, vedetă în Game of Thrones » Fan devotat Tottenham și Christian Eriksen: „E ceva unic acolo, iar el e printre cei mai buni din lume”

14:20

CFR Cluj a propus să rămână un singur fotbalist sub 21 de ani, nu doi, cât hotărâse Federația. Susținută de alte nouă cluburi, campioana are ideea să apară în plus un jucător sub 23 de ani, doar că Răzvan Burleanu, președintele FRF, blochează contrareforma. Cluburile din prima ligă nu s-au obișnuit cu ideea că vor avea nevoie de câte doi fotbaliști sub 21 de ani la startul fiecărei partide din sezonul viitor. ...