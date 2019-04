Judo-ul românesc, atacat din nou de mafia PSD Constanţa

11:20

Actrița Georgia Engel s-a stins din viață în Princeton, New Jersey, la vârsta de 70 de ani. Pentru moment, cauza morții nu a fost făcută publică. Georgia Engel a decedat vinerea trecută. John Quilty, executorul actriței, a precizat că aceasta s-a stins din viață împăcată și că nu a solicitat ajutor medical pentru boala care […]