Maria Ghiorghiu anunță o nouă tragedie în Franța: ”Așa era scris: Versailles!”

13:30

Încă o persoană a murit după accidentul petrecut luni noaptea pe DN 2B, în zona localității C.A. Rosetti, din Buzău, bilanțul arătând că 4 oameni au murit și 12 sunt în stare gravă la spital. Polițiștii au stabilit că șoferul microbuzului nu a oprit la barieră, la trecerea la nivel cu calea ferată După cercetările […]