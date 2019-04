Gafă uluitoare a Gabrielei Firea! Eroarea care îi va face multe probleme

21:45

Ca de obicei, duminică, la emisiunea Gîndurile lui Cristoiu, am răspuns provocării venite din partea moderatoarei Monica Mihai și am propus un Top al săptămînii. Românii, și poate nu doar ei, se dau în vînt după topuri, fie că acestea sînt realizate de sondaje de opinie, fie de analiști politici, sau Istorici ai clipei, cum le spun eu analiștilor. Astfel că Topul de duminică a stîrnit interes suficient pentru ca Răzvan Dumitrescu să-i consacre, la emisiunea sa de duminică seara, Subiectiv, un spațiu însemnat, în care am explicat prin skype ierarhia. Cum arată Topul de săptămîna trecută pot afla cititorii accesînd interviul care se află pe site-ul Mediafax atît în variantă video, cît și în variantă scrisă. În acest Top lui Liviu Dragnea i-am acordat locul 3.