Europol: Crima organizată reprezintă principala ameninţare la adresa securităţii europene

20:30

Două capodopere ale pictorului olandez Vincent van Gogh, furate în urmă cu peste 16 ani din muzeul Van Gogh din Amsterdam, vor fi din nou expuse săptămâna aceasta după ce au fost complet restaurate, relatează EFE.Tabloul 'View of the Sea at Scheveningen' (1882) şi 'Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen' (1882-84) vor putea fi din nou admirate la muzeul Van Gogh începând de miercuri, potrivit directorului său, Axel Rueger.Cele două tablouri, a căror valoare se ridică la mai multe milioane de euro, au fost furate în 2002 de hoţi care s-au folosit de o simplă scară pentru a ajunge pe acoperişul muzeului din Amsterdam. Ei s-au folosit apoi de o frânghie pentru a intra în clădirea înalt securizată şi a pleca apoi cu tablourile. Anchetatori italieni au dat de urma tablourilor în septembrie în cadrul unei percheziţii realizate într-o casă care i-a aparţinut unui responsabil al mafiei, Raffaele Imperiale, din Castellammare di Stabia la sud de Napoli.'View of the Sea at Scheveningen' a suferit stricăciuni în timpul furtului "un fragment din pictură lipsind în colţul de jos din stânga", potrivit muzeului Van Gogh. În schimb, 'Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen' era aproape intact.Restauratorii au înlăturat totuşi un strat de vopsea gălbuie, aplicat probabil de însuşi Van Gogh.Cele două picturi au primit de asemenea rame noi, având în vedere că cele vechi s-au pierdut în timpul furtului.Înfiinţat în 1973, Muzeul Van Gogh din Amsterdam găzduieşte cea mai mare colecţie de opere ale maestrului post-impresionist.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: vangoghmuseum.nl