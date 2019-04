Ei sunt câștigătorii de la Asia Express, sezonul 2. Au plecat acasă cu 30.000 de euro

17:20

La nici două luni de când a fost supusă unei operații chirurgicale în timpul căreia i-a fost îndepărtată o tumoră de pe colon, Rona Hartner a fost operată de urgență din nou. După intervenția delicată, carismatica artista va începe un tratament cu citostatice, pe care îl va urma timp de jumătate de an, potrivit declarațiilor […]