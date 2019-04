Senat: Moţiunea simplă pe Justiţie ar putea să intre miercuri în dezbatere şi vot

22:00

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că în opinia sa CFR Cluj a luat o opţiune importantă pentru câştigarea titlului de campioană în acest an, o dispută mai mare fiind acum pentru locurile care permit participarea în cupele europene."Mi se pare foarte acerbă lupta de la locul doi în jos pentru cupele europene, pentru că deja după meciul de la Cluj se pare că CFR are prima şansă să câştige campionatul. Şi celelalte echipe, pentru locurile 2 şi 3, sunt Craiova, Viitorul, FCSB. Campionatul a crescut ca număr de spectatori, angajament, meciuri care au fost mult mai atractive faţă de anul precedent. Singurul lucru este lupta la titlu care nu mai este la fel, dar s-ar putea greşesc. CFR a luat acum prima opţiune la titlu după acest egal acasă cu FCSB'', a afirmat Gino Iorgulescu la finalul Adunării Generale a LPF.Preşedintele ligii a precizat că banii pe care LPF a reuşit să-i obţină în urma vânzării drepturilor de televizare pentru următorii cinci ani, 28 de milioane de euro pe an, ar trebui să fie suficienţi: "Eu cred că dacă sunt manageri buni la cluburi, cu banii care se iau din drepturile TV la ora asta pot să trăiască bine în Liga I. Am fost preşedinte de club 10 ani şi nu am avut banii ăştia şi tot am supravieţuit. Şi cred că am făcut lucruri bune, pentru că am stat în primele cinci (clasate) foarte mulţi ani".Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, cedarea drepturilor de televiziune pentru meciurile din Liga I pe o perioadă de cinci ani, la valoarea de 28 de milioane de euro plus TVA pe an.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)