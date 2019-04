Final 4 Cupa României la baschet masculin. Azi se joacă semifinalele

10:50

Georgia Engel a murit pe 12 aprilie, la vârsta de 70 de ani, în Princeton, New Jersey. Actrița ar fi avut mai multe probleme de sănătate pe care nu le-a tratat din cauza convingerilor sale religioase, notează The New York Times. John Quilty, prietenul și executorul actriței, a precizat că Georgia Engel s-a stins din viață împăcată. […] Post-ul Georgia Engel a murit la 70 de ani. Motivul pentru care actrița din „Everybody Loves Raymond” nu a cerut ajutor medical apare prima dată în Libertatea.ro.