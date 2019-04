FOTO HOT Pârtia pe care se schiază doar în bikini: sute de schiori renunță la haine!

În fiecare an, în orașul Sheregesh din Siberia, Rusia, are loc un eveniment în care pe pârtie se schiază doar în bikini.În acest an s-au dat pe schiuri sau cu placa de snowboard peste 1.500 de participanți, cu toții apărând doar în bikini. Mai mult, evenimentul a avut și peste 10.000 de spectatori.Participanții s-au distrat de minune, chiar dacă temperaturile nu au fost foarte ridicate. ...

