Dramă fără margini în România. A fost găsit spânzurat

23:40

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat, marți seară, referitor la cazul elevei din Carei, județul Satu Mare, care și-a decolorat șuvițe din păr și a fost pusă de o profesoară să se tundă în fața clasei, că există suficiente reguli ca aceasta să fie sancționată. Ministrul a declarat că viitoarea lege a Educației ar trebui […] The post Ecaterina Andronescu, despre cazul elevei care a fost tunsă în clasă: ”Există reguli ca profesoara să primească sancțiunea pe care o merită” appeared first on Cancan.ro.