Miracolele din cenușă. Artefactele cruțate de focul care a mistuit Catedrala Notre-Dame

12:10

Sophie Turner, actrița care joacă rolul lui Sansa Stark în serialul "Game Of Thrones" a dezvăluit, într-o discuție purtată cu Dr Phil în emisiunea "Phil in the Blanks", că a început să fie deprimată de la vârsta de 17 ani și că depresia i s-a adâncit odată cu criticile dure primite pe rețelele social media la adresa […] Post-ul Sophie Turner a suferit de depresie din cauza criticilor primite pentru rolul din „Game of Thrones”: „Mă gândeam mult la sinucidere” apare prima dată în Libertatea.ro.