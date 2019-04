Auto: Raliul Argeşului revine în calendar după aproape un deceniu

14:40

Beyonce a lansat miercuri un album live surpriză în aceeaşi zi cu difuzarea unui documentar Netflix despre spectacolul susţinut de cântăreaţa americană pe scena festivalului de muzică Coachella 2018, relatează Press Association.Cântăreaţa a făcut anunţul pe Twitter postând o imagine a copertei albumului însoţită de mesajul "#HOMECOMING out now" alături de un link către site-ul ei. #HOMECOMING out now. https://t.co/sa6OKEBvkb pic.twitter.com/f7fNhYuzLc— BEYONCÉ (@Beyonce) April 17, 2019Albumul include interpretări live ale hit-urilor sale, între care Crazy In Love, Formation, Sorry, Drunk In Love, Run the World (Girls) şi Love On Top, precum şi piese Destiny's Child precum Say My Name, Soldier şi Bug A Boo.Albumul însoţeşte documentarul Netflix, numit de asemenea Homecoming şi lansat în aceeaşi zi, care prezintă spectacolul susţinut de Beyonce în 2018 pe scena Coachella din California, cu apariţii ale surorii sale Solange, soţului ei Jay-Z şi fostei sale formaţii Destiny's Child. Documentarul extrem de aşteptat prezintă înregistrări din spatele scenei şi interviuri înainte, în timpul şi după spectacol.Fanii au reacţionat cu entuziasm pe Twitter în legătură cu documentarul. "Este lucrul meu preferat din întreg anul. Pot să îl revăd şi niciodată nu mă plictisesc. Atât de multe poţi vedea. Atât de multe mişcări pentru a le încerca în oglindă. Dacă cineva ar fi aşa de talentat", a scris regizoarea Ava DuVernay.AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)