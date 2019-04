O femeie a vrut să răpească o fetiță de lângă bunica ei în centrul Ploieștiului: „Hai, fetiță, dă-mi mâna!”

15:00

Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu are probleme de sănătate după ce și-a rupt ligamentele la picior. Artista a explicat că a căzut și a avut nevoie de operație. Artista se află acum sub tratament pentru a scăpa de problema pe care o are. "Toate ar fi extraordinar de bune dar am o problemă cu […]