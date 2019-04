Moţiunea împotriva lui Toader se amână. Senatorii PSD nu au asigurat cvorumul

14:10

Tablourile "View of the Sea at Scheveningen" (1882) şi "Congregation leaving the Reformed Church at Nuenen" (1884-1885) au fost expuse miercuri în Muzeul Van Gogh din Amsterdam, iar „restauratorii au făcut o treabă fantastică", a spus directorul instituţiei, Axel Rueger. Picturile au fost recuperate de poliţiştii italieni la sfârşitul lunii septembrie 2016, în timpul unui raid efectuat la o casă a unui celebru baron al drogurilor local, Raffaele Imperiale, la Castellammare di Stabia, la aproxima...