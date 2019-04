RADET a intrat în faliment! Rămân bucureștenii fără apă caldă și căldură?

10:30

La doar o lună de când au recunoscut public că s-au împăcat, Liviu Vârciu și Anda Călin au fost surprinși într-o cu totul altă ipostază decât ne-au obișnuit. Recunoscut pentru escapadele lui amoroase, Liviu Vârciu s-a decis să se facă băiat de casă, chiar dacă nu i-a fost foarte ușor. Momentul nu a fost atunci […] The post Cum se comportă de fapt Liviu Vârciu cu Anda Călin atunci când nu-i vede nimeni appeared first on Cancan.ro.