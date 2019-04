Schela unei biserici s-a prăbușit peste un muncitor. Acesta a suferit multiple fracturi

15:50

Beyonce și-a surprins fanii în documentarul Netflix, "Homecoming". Vedeta de 37 de ani a inclus în documentar și un nou cover al melodiei "Before I Let Go", un hit din Frankie Beverly and Maze din anul 1981. De asemenea, Beyonce a lansat un album live cu 40 de melodii care să meargă cu documentarul Netflix. "Homecoming: Un film de Beyoncé" oferă o perspectivă […]