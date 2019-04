Ce poți să faci cu telefoanele și tabletele vechi ca să nu le arunci

11:50

Celebrul designer a rămas prieten foarte bun cu Bianca Drăgușanu după ce relația lor s-a consumat în urmă cu mai mulți ani. Însă, chiar și-așa, el nu se ferește să spună lucrurilor pe nume. Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu au fost invitați în cadrul emisiunii ”Vulturii de noapte”, emisiune moderată inclusiv de Victor Slav. Pe […] The post Cătălin Botezatu, la momentul adevărului, despre Bianca Drăgușanu: ”Femeia-accident. În cazul ei viața bate filmul” appeared first on Cancan.ro.