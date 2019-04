Gigi Becali exultă după decizia FRF: „Dinamo și CFR Cluj se vor ruga de noi să le împrumutăm jucători”

19:10

Gigi Becali a recunoscut în direct la TV că a pariat la meciurile tur din sferturile Champions League. A câștigat atunci 25.000 de euro! Ar fi pariat și la retur, dar a fost oprit de MM Stoica în ultima clipă. „Am pariat online 10.000 de euro și am câștigat 25.000 de euro. Am pariat la meciul tur din Ligă. Am pus pe Barcelona și 1X la Ajax - Juventus. Am pus ca să-i dau în cap lui MM. ...