Pariurile zilei» Joi, tot focusul către sferturile UEFA Europa League! Atacăm profitul cu un set de nouă ponturi

12:40

Urșii care au făcut un obicei în a coborî în stațiunea Bușteni, din Prahova, nu mai au nicio oprire. Aseară aceștia au fost filmați din nou în acțiune. Trei animale sălbatice s-au plimbat nestingherite prin oraș, cel mai probabil în căutare de hrană. Cei trei urși au mers întâi la tomberoanele amplasate pe o stradă […] The post O familie de urși a coborât la ”picnic”, în Bușteni. Localnicii trăiesc în teroare appeared first on Cancan.ro.