Incendiul de la Notre-Dame: O imagine, în care apare „chipul lui Iisus”, s-a viralizat - FOTO

”Ştiţi, este o vorbă românească : scapi de dracu, da-i de tasu, cam aşa le calific aceste propuneri, la fel de inoportune, iar în privinţa propunerea Nicolicea, o consider o obrăznicie la adresa fiecărui cetăţean român şi este clar de ce Dragnea îl propune pe Nicolicea cu misiunea de a emite OUG privind amnistia şi graţierea”, a declarat Ludovic Orban, întrebat fiind ce părere are despre cele trei propuneri pentru a intra în guvern. El a mai spus că are încredere în ceea ce va face preşedintele...