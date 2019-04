Tăriceanu: Avem în vedere această posibilitate de a face o restructurare a Guvernului

19:10

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a lansat, miercuri, la TNB, volumul "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa", în prezenţa a peste 200 de persoane.Cu această ocazie, şeful statului a arătat că volumul lansat este o carte utilă pentru cei interesaţi de afacerile europene."Am scris această carte în câteva luni de zile. (...) Pentru mine de la început afacerile europene au fost foarte importante pentru că sunt foarte importante pentru România. România face parte dintr-un club select numit Uniunea Europeană, din 2007. Ne-am dorit acest lucru, suntem bucuroşi că suntem acolo şi de aceea m-a interesat foarte mult ce se întâmplă, cum se întâmplă şi am vrut din capul locului ca România să-şi ocupe locul cuvenit în UE şi să joace un rol pe măsură. Am constatat la început că interesul general pentru afaceri europene este mai degrabă modest între cetăţenii de rând care nu cunosc foarte multe. Majoritatea sunt bucuroşi, proeuropeni, dar nu am constatat un interes deosebit pentru chestiunile practice, pentru instituţiile europene, însă în timp aceste lucruri s-au schimbat poate şi datorită faptului că am comunicat destul de mult despre UE, Europa, ce facem noi la Consiliul European şi rezultatele pe care le are România şi suntem apreciaţi acolo. Când a apărut mai evident faptul că vom prelua preşedinţia Consiliului UE am constatat o creştere a interesului (...) pentru afaceri europene şi atunci am crezut că este momentul potrivit să vin în întâmpinarea acestui interes relativ crescut cu câteva informaţii care au devenit ceva mai multe şi care se găsesc aici. Această carte am vrut să fie o carte utilă cetăţeanului interesat, dar care nu vrea să devină doctor în afaceri europene, ci care vrea să se informeze, să ştie mai bine cum funcţionează UE, de ce facem anumite demersuri, de ce merg eu la Consiliul European, ce face România în cadrul preşedinţiei Consiliului UE. Cartea nu am vrut să fie nici preţioasă, nici pretenţioasă", a spus Iohannis.El a arătat că există o bibliografie bogată cu privire la afacerile europene, însă a menţionat că lucrările sunt scrise într-un limbaj un pic mai greu accesibil cititorului de rând.Şeful statului a precizat că volumul scris de el este un ghid pentru cetăţenii interesaţi de afacerile europene."Este o carte gândită care vrea să fie un ghid pentru cetăţeanul interesat de afacerile europene, UE şi instituţiile europene. (...) După ce am început să scriu primele pagini mi-am pus întrebarea ce titlu va primi. Am discutat cu destul de multă lume. (...) Titlul acesta EU.RO mi-a plăcut fiindcă este un răspuns direct. (...) Europa este România şi România este Europa", a mai spus Iohannis.El a arătat că în volum se găsesc informaţii şi despre alte teme decât cele europene, între care NATO şi schimbările climatice.Preşedintele Iohannis le-a mulţumit celor care l-au sprijinit să publice acest volum. La finalul lansării de pe scena TNB, şeful statului a oferit autografe.Volumul este cea de-a treia carte scrisă de preşedintele Klaus Iohannis şi costă 59 de lei. Prima carte scrisă de şeful statului - "Pas cu pas" - a fost publicată în 2014. Cea de a doua, intitulată "Primul pas", a apărut în anul 2015.La eveniment au participat peste 200 de oameni, printre care s-au numărat preşedintele PNL, Ludovic Orban, parlamentari liberali, deputatul Aurel Vainer, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Klaus Iohannis / Facebook