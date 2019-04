Imagini interzise minorilor la Ferma! Florin Pastramă i-a atins “comoara” lui Marius Crăciun dintre picioare. S-a aflat cât de dotat este sportivul

13:40

Un subiect veșnic de actualitate și interes, silueta Oanei Roman șochează din nou! În sensul bun, pentru că cea mai recentă poză publicată de ea, într-o ținută foarte cochetă, o face de nerecunoscut. Oana Roman a anunțat că s-a pus pe slăbit, după ce a început un tratament de remodelare corporală. Iar aceste ședințe par […]