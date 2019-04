Fotbal: Tottenham, calificată dramatic în semifinalele Ligii Campionilor

23:50

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat că are în lucru un proiect de lege privind majorarea indemnizaţiilor foştilor deţinuţi politici şi urmaşilor acestora, sperând că actul normativ se va bucura de susţinerea colegilor parlamentari din întreg spectrul politic."Am avut de curând o întâlnire cu domnul Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR), în care am discutat acest aspect. Foştii deţinuţi politici sau urmaşii acestora primesc indemnizaţii care au rămas în urmă, nu au mai fost indexate. Am pe masa mea de lucru un astfel de proiect şi sunt convins că colegii din Parlament - şi aici sper că nu va fi deosebire între taberele politice - vor susţine un proiect de lege care să încerce într-o mică măsură să remedieze această stare de lucruri care este anormală, pentru că toţi sunt oameni în vârstă, afectaţi de diferite probleme de sănătate care necesită îngrijire, medicamente ş.a.m.d. şi nu e un efort bugetar care să deregleze bugetul. Am discutat-o cu domnul Bjoza. Este propunerea dânsului, recunosc, este un om de o modestie şi de un mare caracter. Din păcate, are o vârstă destul de înaintată. (...) Trebuie făcut ceva şi sper să existe înţelegere din partea tuturor colegilor din Parlament. Mi-aş dori ca prin ceea ce facem noi să arătăm mai multă preţuire", a afirmat Tăriceanu miercuri seară, la Antena 3.El a menţionat însă că Parlamentul are rol de legiferare şi că Preşedinţia poate acorda medalii şi distincţii celor care au militat cu curaj, cu demnitate în perioada comunistă împotriva represiunii."Parlamentul ar putea să facă un gest prin care să arate recunoştinţa naţiunii faţă de oamenii care au avut de suferit din cauza regimului comunist. Dar funcţia esenţială a Parlamentului este cea de legiferare. Rolul ceremonial îl are Preşedinţia, care poate să acorde medalii, distincţii pentru merite deosebite în domeniul cultural, ştiinţific sau merite pentru cei care au militat cu curaj, cu demnitate în perioada comunistă împotriva represiunii. Preşedintele, aşa cum aţi remarcat, nu dă niciun semn, cu toate că sunt oameni, în trecut am văzut, din rândul Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România care au fost distinşi cu diferite medalii, distincţii, ordine", a spus Tăriceanu. AGERPRES/(A - autor: Livia Popescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)