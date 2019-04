I s-a dus buhul peste mări și țări, dar în România e mai puțin cunoscută. Povestea țuicii de cireșe de la… Cireșu

15:30

Primăria Capitalei transmite că Tribunalul București a decis, miercuri, intrarea în faliment a RADET. Potrivit reprezentanților instituției, activitatea RADET va fi preluată de nou-înființata Companie Municipală Termoenergetica. „Având în vedere faptul că Tribunalul București a decis astăzi intrarea în faliment a RADET, Primăria Municipiului București îi asigură pe bucureșteni că nu vor avea de suferit […] RADET a intrat în faliment! Rămân bucureștenii fără apă caldă și căldură?