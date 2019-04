Ziua internaţională a monumentelor şi a siturilor

06:20

Inaugurarea unor expoziţii la Muzeul Naţional de Istorie a României, la Muzeul Colecţiilor de Artă şi la Muzeul Naţional de Artă al României, cea de-a V-a ediţie a Festivalului Spotlight şi un concert Theo Lawrence & The Hearts la Club Control se numără printre evenimentele incluse în programul de deschidere în ţara noastră a Sezonului România - Franţa 2019.Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, de la ora 15,00 va fi inaugurată expoziţia "Dessine-moi la Guerre" a ONG-ului Cartooning for Peace, la Muzeul Naţional de Istorie a României. La eveniment şi-au anunţat participarea: preşedintele Institutului Francez, Pierre Buhler; directorul Muzeului Naţional de Istorie a României, Ernest Oberlander Târnoveanu.Inaugurarea expoziţiei "Eli Lotar 1905 - 1969" va fi găzduită de Muzeul Colecţiilor de Artă, de la ora 16,30, evenimentul urmând să se desfăşoare în prezenţa ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Valer-Daniel Breaz, a ministrul francez al Culturii, Franck Riester, a directorul Muzeului Naţional al Literaturii Române, Ioan Cristescu, şi a comisarilor expoziţiei, Damarice Amao şi Pia Viewing.De asemenea, va fi prezentată expoziţia "Aceşti români ce au făcut Franţa, aceşti francezi ce au făcut România", de pe grilajul Muzeului Naţional de Artă al României.De la ora 17,30 va avea loc inaugurarea expoziţiei "Specii de Spaţii - Colecţia de artă contemporană a Societe Generale", la Muzeul Naţional de Artă al României. La eveniment vor participa: Secretarul de Stat Ministerul Afacerilor Externe, Maria-Magdalena Grigore, preşedintele Institutului Francez, Pierre Buhler, directorul Muzeului Naţional de Artă al României, Liviu Constantinescu, şi Philippe Heim, director general delegat al Groupe Societe Generale.Evenimentul de la Muzeul Naţional de Artă al României se va încheia cu ceremonia de deschidere oficială a Sezonului România - Franţa 2019 la care vor participa: preşedintele României, Klaus Iohannis, ambasadorul Franţei în România, Michele Ramis, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Valer-Daniel Breaz, şi omologul său francez, Franck Riester.Ce de-a V-a ediţie a Festivalului Spotlight, organizată în colaborare cu Fete des Lumieres de Lyon, va debuta la ora 21,00, de la ora 22 fiind programat, la Club Control, un concert Theo Lawrence & The Hearts.Conform unui comunicat al ARCUB, de la ora 21,00 publicul prezent la Spotlight va putea asculta, în Piaţa "George Enescu", ritmurile electronice pregătite special pentru eveniment de către artistul francez Bob Sinclar, unul dintre cei mai apreciaţi DJ din lume. Concertul este precedat de un warm-up cu DJ ANDI, de la ora 20,30."La fel ca în anii anteriori, traseul principal al Festivalului Internaţional al Luminii - Spotlight este Calea Victoriei, completat de spaţiile din strada Lipscani şi din Piaţa Universităţii, care vor găzdui instalaţii interactive, sesiuni de video-mapping şi multe altele, timp de patru zile, începând cu ora 20,00 şi până la miezul nopţii", relevă sursa citată.În zonă vor fi aplicate restricţii rutiere în perioada evenimentului, în intervalul orar 20,00 - 23,55: Calea Victoriei, între strada C.A. Rosetti şi bulevardul Regina Elisabeta; Calea Victoriei, între bulevardul Regina Elisabeta şi Splaiul Independenţei. Organizatorul recomandă folosirea mijloacelor de transport în comun pentru evitarea aglomeraţiei în trafic.În paralel, începând cu ora 18,30, la Institutul Francez din Bucureşti vor avea loc proiecţii de film şi dezbateri, în cadrul Festivalului Internaţional de Film CinePolitica, mai informează sursa citată.Filmul "The Factory", cea mai nouă peliculă a regizorului rus Yury Bykov, deschide joi, la cinema Elvire Popesco, cea de-a opta ediţie a Festivalului Internaţional de Film Cinepolitica.Filmul spune povestea unui oligarh local influent, Kalugin (Andrey Smolyakov), care decide să închidă fabrica pe care o deţine, motiv pentru care un grup de muncitori neplătiţi îl răpesc pentru a-şi recupera salariile. Conduşi de misteriosul Alexei (Denis Shvedov), ale cărui motive sunt departe de a fi clare, şi încolţiţi de poliţie şi de protejaţii lui Kalugin, răpirea devine un adevărat tur de forţă de acţiune, dramă şi suspans, se arată în prezentarea peliculei.Festivalul Internaţional de Film Cinepolitica, singurul din Europa Centrală şi de Est dedicat filmului politic, va prezenta, până pe 21 aprilie, cele mai noi şi puternice filme cu tematică predominant politică, lungmetraje, filme de ficţiune sau documentare, reunite sub sloganul "Not so politically correct", informează organizatorii.Printre filmele aflate în competiţie se numără şi documentarul - "Omul Roşu", regia Mugur Vărzariu, care spune povestea românului Petre Ignatencu, care speră să reînvie spiritul Partidului Comunist.Din competiţia Cinepolitica 2019 mai fac parte şi "Libre" (regia Michel Toesca), un documentar despre libertate şi activism, "The dive" - filmul de debut al regizorului Yona Rozenkier, "Murer: Anatomy of a trial" (regia Christian Frosch), o radiografie a unuia dintre cele mai controversate procese din istoria Austriei.În acest an, juriul competiţiei este format din Bogdan Ficeac - scriitor, scenarist şi jurnalist, Sever Voinescu - jurnalist şi analist politic şi Dumitru Borţun - doctor în Filosofie şi Conferenţiar la SNSPA."The Captain / Căpitanul", în regia lui Robert Schwentke, va închide Festivalul Cinepolitica 2019. Filmul, bazat pe întâmplări reale, spune povestea abominabilă a unui soldat german aflat în mijlocul haosului din ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial. În plin proces de dezertare, Herold fură identitatea unui căpitan SS, transformând evadarea într-un avantaj personal. Proiecţia va avea loc duminică, de la ora 20,30, la Cinema Elvire Popesco. AGERPRES/(AS - autori: Daniel Popescu, Iulia Carciog, Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Daniela Juncu)