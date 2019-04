Noi detalii despre starea de sănătate a Ronei Hartner. „Eu sunt optimistă. Dacă vrea Dumnezeu să-mi dea zile”

08:00

Un tânăr de 37 de ani a fost arestat miercuri noapte, după ce a intrat în Catedrala Sf. Patrick din New York, având asupra sa două bidoane cu benzină, lichid inflamabil și brichete, relatează NBC. Individul și-a parcat microbuzul în apropierea catedralei Sf. Patrick din New York și, după ce s-a plimbat minute bune prin zonă, […]