La mulți ani, Eugen Cristea!

Alan Garcia, fostul președinte al statului Peru, s-a împușcat în cap miercuri în locuința sa din Lima în momentul în care trebuia să fie arestat, fiind acuzat de justiția peruană pentru fapte de corupției în cazul Odebrecht, relatează EFE și postul local America Tv. Surse medicale au declarat că fostul președinte a fost internat în