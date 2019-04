Detaliul intim observat de Mihai Bendeac la corpul Andrei Măruță

19:40

Cu fiecare nou model, telefonul pe care îl deții deja devine și mai neatrăgător și ai vrea să imediat la versiunea mai nouă. Telefoanele au ajuns să poată face cam orice, asemenea unor adevărate mini-computere pe care le poți purta în buzunar. Dar ce faci cu un telefon după ce nu îl mai folosești? În […] The post Ce poți să faci cu telefoanele și tabletele vechi ca să nu le arunci appeared first on Cancan.ro.